В Одессе клуб-нарушитель комендантского часа искупил вину донатом на ВСУ

В результате полномасштабного вторжения россии в Украину уже более полугода действует комендантский час. К сожалению, не все заведения и ночные клубы придерживаются его, поэтому приходится отвечать перед законом.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Брачук. Он также попросил сообщать, если есть нарушение комендантского часа тем или иным заведением.

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По его словам, нельзя возле каждого заведения отдыха поставить человека, который будет наблюдать – и это и неправильно.

"Реакция на такие нарушения в обществе очень острая, поэтому если такие вещи происходят, то, мягко говоря, таких нарушителей не прощают", – говорит Братчук.

Если люди хотят задонатить ВСУ, то это можно сделать более простым способом. Так сделал один клуб-отель М-1, нарушивший комендантский час. Хорошо, что посетители и администрация заведения признали свою ошибку и помогли ВСУ,

– рассказывает он.

Сергей Братчук отмечает, что о таких вещах нужно сообщать, ведь донаты на ВСУ только увеличиваются, а количество нарушителей – уменьшается.

Подробнее о клубе-нарушителе комендантского часа: смотрите видео

Могут ли в Украине отменить комендантский час

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что в ближайшее время отмена комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью комендантский час во многих регионах может быть увеличен из-за продолжительности темного времени суток.