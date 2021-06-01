Нарушение законов и обычаев войны, – прокуратура отреагировала на "приговор" оккупантов Чубарову

Оккупанты в Крыму "осудили" главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к 6 годам тюрьмы. В прокуратуре полуострова подчеркнули, что решение абсолютно незаконно. Оно нарушает нормы международного гуманитарного права.
В прокуратуре заявили, что оккупанты продолжают использовать собственную систему уголовного правосудия в политических целях. Они преследуют проукраинское население полуострова.
Важно Оккупанты Крыма осудили председателя Меджлиса Чубарова к 6 годам тюрьмы
Это нарушение законов и обычаев войны
Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Такими действиями оккупанты нарушают требования IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения. Они используют законодательство России при квалификации событий, которые происходили до оккупации полуострова.
Что известно о деле Чубарова
- Оккупанты заочно приговорили Рефата Чубарова к 6 годам тюрьмы, штраф – 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ. Они даже требовали для него 9 лет лишения свободы.
- Дела против него возбудили в конце марта 2020 года. Так называемое "следствие" выдвигало незаконные обвинения заочно.
- Чубарову "приписывали" организацию массовых беспорядков и публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Кстати, свидетели наоборот отмечали, что когда Чубаров подходил к местам, где было напряжение, конфликты наоборот прекращались.
- Прокуратура Крыма установила и сообщила о подозрениях оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям". В целом подозрение получили 29 человек, которые преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по таким же незаконным основаниям – якобы из-за организации массовых беспорядков во время митинга.