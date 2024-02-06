"Грубейшее несоблюдение прав человека": адвокат рассказала о нарушениях в работе ТЦК

В работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки в последнее время активно проводят проверки. Впрочем, это не уменьшает количество правонарушений в отношении мобилизованных.

Об этом в эфире телемарафона рассказала адвокат Екатерина Онищенко. Она также поделилась, что, по ее мнению, является грубым нарушением, передает 24 Канал.

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Адвокат о нарушениях в работе ТЦК

Онищенко отметила, что Минобороны проводит проверки в ТЦК и СП в разных регионах из-за того, что стало больше нарушений в их работе. По словам адвоката, грубым нарушением является лишение свободы военнообязанного, которого хотят мобилизовать принудительно.

Самое главное нарушение, которое мы получаем как адвокаты, и неоднократно читали в СМИ – это лишение свободы человека, когда идет принудительная мобилизация в прямом смысле. Когда человека хватают за руки, забирают удостоверение, паспорта и принудительно доставляют в ТЦК. Это является грубым нарушением прав человека и гражданина,

– подчеркнула Онищенко.

Она добавила, что каждый случай расследуется правоохранителями, кроме того, в ТЦК проводят служебные проверки. Однако таких правонарушений не становится меньше, а наоборот – количество только увеличивается. Онищенко поделилась, что нередко клиенты рассказывают, что в таких принудительных случаях представители ТЦК вручают повестки, если же человек отказывается, то его могут не выпускать, забирают мобильный телефон, чтобы не удалось вызвать полицию или позвонить к адвокату.

Умеров сообщил о проверках в ТЦК

Министр обороны Украины Рустем Умеров 28 января сообщил, что его команда проводит незапланированные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.

Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки,

– подчеркнул Умеров.

Он также добавил, что Минобороны проводит незапланированные проверки на складах с продуктами в воинских частях. Так, удалось выявить непоставку продовольствия на более 50 миллионов гривен. По словам Умерова, каждое нарушение фиксируют, по каждому случаю разбираются отдельно.