Нас хотят втянуть в войну, – Лукашенко сделал напуганное и циничное обращение

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вторжение его войск в Украину пока опасно, это может стоить стране нарушения ее границ.

Таким образом, Лукашенко намекнул, что аппетиты Путина будут только расти и кроме вторжения в Украину он может посягнуть и на суверенность Беларуси.

Внимание Беларусь отчаянно пытается дистанцироваться от войны, но Путин заставляет

Нас просто хотят затолкать на войну в Украину. Специально, чтобы мы оголили специально наши границы, а потом разберутся с нами. Мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы защитить вас,

– обратился Александр Лукашенко к своему народу.

К слову, сначала Лукашенко отрицал вовлечение Беларуси в боевые действия против Украины. Впрочем, потом признал, что с белорусской территории выпустили ракеты по позициям Украины. Говорит, что это был "вынужденный шаг".

Сейчас украинское МВД уверяет, что очень мала вероятность того, что Александр Лукашенко отправит свое войско в Украину.

К теме Мы не сможем смыть этот позор, – белорусы против войны с Украиной

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!