В Офисе Президента не удивлены риторикой России, полной угрозами. Ведь Кремль постоянно проводит пропаганду для напряжения ситуации на Донбассе и усиление давления на Украину.

Напомним, заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что "начало войны будет концом для Украины". Это так в России прокомментировали эскалацию на Донбассе, которую сама же Россия создала.

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Угрозы Козака: реакция Офиса Президента Украины

Российская пропаганда работает на эскалацию

Заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк указал, что ничего удивительного в российских заявлениях нет. Ведь машина кремлевской пропаганды работает "на усиление напряжения и давления".

Вот чем нас точно не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление напряжения ситуации и на усиление давления,

– сказал Подоляк.

Причем важно понимать, что речь идет не только о давлении на Украину, но и на других участников переговоров в нормандском формате (Германию и Францию). Они ведь поддерживают территориальную целостность Украины.

Украина в эскалации совсем не заинтересована

"Украина точно не заинтересована в любой эскалации военного противостояния", – заверил Подоляк. Хотя армия Украины и готова "к любому развитию событий".

Наш государственный приоритет остается неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны,

– отметил советник председателя ОП.

Украина прежде всего ценит каждую человеческую жизнь своих граждан: "Для нас обострение на Донбассе – это действительно серьезно".

В то же время "весь мир четко видит, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций".

К слову, представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович также прокомментировал российские угрозы. Он заверил, что Украина не испугается, а Кремль избрал бесперспективный путь .