"Нас цим не здивувати": в Офісі Президента відреагували на погрози Росії
В Офісі Президента не здивовані риторикою Росії, сповненою погрозами. Адже Кремль постійно проводить пропаганду задля напруження ситуації на Донбасі й посилення тиску на Україну.
Джерело:"Українська правда"
Нагадаємо, заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що "початок війни буде кінцем для України". Це так у Росії прокоментували ескалацію на Донбасі, яку сама ж Росія створила.
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Погрози Козака: реакція Офісу Президента України
Російська пропаганда працює на ескалацію
Заступник керівника ОП Михайло Подоляк вказав, що нічого дивного у російських заявах немає. Адже машина кремлівської пропаганди працює "на посилення напруження і тиску".
От чим нас точно не здивувати, так це погрозливою риторикою з Москви. Для чого це їм потрібно? Дуже просто: їх машина пропаганди працює на посилення напруження ситуації і на посилення тиску,
– сказав Подоляк.
Причому важливо розуміти, що мовиться не тільки про тиск на Україну, а й на інших учасників переговорів у нормандському форматі (Німеччину і Францію). Вони ж підтримують територіальну цілісність України.
Україна в ескалації геть не зацікавлена
"Україна точно не зацікавлена в будь-якій ескалації військового протистояння", – запевнив Подоляк. Хоча армія України й готова "до будь-якого розвитку подій".
Наш державний пріоритет залишається незмінним – це завжди ставка на пошук дипломатичного рішення для припинення війни,
– зазначив радник голови ОП.
Україна передовсім цінує кожне людське життя своїх громадян: "Для нас загострення на Донбасі – це дійсно серйозно".
- Водночас "весь світ чітко бачить, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій".
Важливо Сплановано всі заходи для швидкого реагування ЗСУ на дії Росії, – Хомчак
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