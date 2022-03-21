Нас не берут, потому что боятся России, – Зеленский о НАТО и гарантиях безопасности для Украины
Источник:телеканал "Рада"
Владимир Зеленский заявил, что Украину не берут в НАТО, потому что боятся Россию. По его словам, нам нужно это понимать.
Президент отметил, что в данном случае необходимо предложить другие варианты. Об этом он сообщил во время общения с общественными вещателями Европы.
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Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые, к сожалению, не могут нам организовать 100% членство, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были его участниками,
– сказал Владимир Зеленский.
"Я считаю, что это нормальный компромисс. Он компромиссен для всех: для Запада, для Украины, желающей гарантии безопасности, и для России, которая говорит о мифических договоренностях с НАТО о нерасширении", – указал президент.