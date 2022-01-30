Нас и не надо любить, – Цимбалюк об отношениях Украины и Нидерландов
Источник:24 канал
В обществе есть мнение, что у Нидерландов не совсем дружеское отношение к Украине. Мол, даже после катастрофы с рейсом МН17 в стране остается симпатия к России.
Однако Нидерланды и не должны "любить" Украину. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.
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Нидерландцы понимают ситуацию в Украине, – Цимбалюк
Цимбалюк отметил, что в части международной поддержки Нидерланды голосуют во всех мировых организациях, как и Европейский Союз. "Вопрос в том, что нас и не надо особенно любить, как мне кажется", – подчеркнул он.
У меня есть друзья из Нидерландов и у нас прекрасные отношения. У них (нидерландцев – 24 канал) никогда не было сомнений, что происходит в Украине,
– рассказал журналист.
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Помощь Украине от Нидерландов: кратко
- Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 21 января заявил, что страна открыта к поставке оружия в Украину на фоне угрозы нападения России. Для этого организация должна подать соответствующий запрос.
- Однако пока обращения НАТО нет. Предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов. Причиной было опасение возможной эскалации.
- В то же время в немецкой Палате представителей отметили, что поддерживают оборонную военную поддержку Украины.