"Нас отправили, словно слепых котят": признание очередного русского пленника

Российские оккупанты продолжают попадать в плен. На этот раз их ряды пополнил солдат-срочник из Екатеринбурга.

На телеграмм-канале СБУ появилось очередное видео с плененным "освободителем" Украины. Он не только покаялся в своих поступках, но и откровенно рассказал, как военных посылали на верную смерть.

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Оккупант сравнил русских военных со слепыми котятами

И пока командование в России обещало бойцам победный марш и скорый возврат, их ждали только смерть или плен. А также позор за то, что они причастны к убийству мирного населения Украины.

Солдат-срочник из Екатеринбурга рассказал, что в ночь с 23 на 24 февраля им сказали, что предстоит совершить марш примерно на 150 – 180 километров. Сама колонна оккупантов состояла из 30 танков.

Никому в танк не давали ни карты, ни телефона для связи. Документы, признаются солдаты, у них забрали еще в Белгороде. Они ехали всю дорогу за командиром и оказались на территории Украины.

В командовании на вопрос, почему они оказались в Украине, отметили, чтобы солдаты не задавали лишних вопросов. А у самого командира батальона на листочке был указан пункт назначения, в который колонна вражеских солдат должна была доехать.

Нас отправили, как слепых котят прямо к вам на территорию. Мы не понимали, что происходит,

– добавил он.

Не обошлось, конечно же, без разговора с родными. Так солдату дали возможность позвонить по телефону матери и рассказать, что он сейчас находится в плену, в Украине.

– И все, вы только вдвоем выжили из всей колонны?

– Из всего батальона нас четверо.

Смотрите на видео очередное признание вражеского военного:

Он добавил, что их якобы отправили на учебу. Но вместо учения военных отправили в Украину. Маму он призвал митинговать и восставать против руководства.

Митингуйте, перекрывайте дороги. Только так удастся остановить эту войну. Только так я смогу вернуться домой,

– сказал он маме.

Также он подчеркнул, чтобы матери других солдат писали обращение "Путину, этому уроду", рассказывали правду СМИ, чтобы те освещали реальную картину. Ведь, говорит пленный, мертвых тысячи, а российские военные на самом деле уничтожают мирные украинские города, а не спасают их.

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