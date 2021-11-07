"Нас проверяют": в Кремле придумали объяснение кораблям США в Черном море
Источник:24 канал
В России выразили свою позицию относительно кораблей США и НАТО, которые заходят в Черное море. Они, по мнению Кремля, якобы проверяют защиту Черноморского побережья и юга России.
Такую позицию высказал министр обороны России Сергей Шойгу в эфире одного из российских телеканалов. Он заговорил о "возможных провокациях".
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"Понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном", – сказал российский министр.
Уверены в "проверке"
Несмотря на это, он также уверен, что таким образом США проверяют Россию, хоть и доказательств этому нет.
Это такая, знаете ли, почти постоянная попытка проверить нас, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны,
– заявил Шойгу.
Он подытожил, что "Россия в этом не одинока". Мол, и она будет проводить учения с разными странами.
Корабли в Черном море: что известно
- В акваторию Черного моря в конце октября отправился ракетный эсминец USS Porter.
- Там он будет действовать вместе с силами НАТО и странами-партнерами альянса.
- Российские военные сразу же начали следить за американским судном.
- Также в море 4 ноября вошел корабль USS Mount Whitney, который является флагманом американского шестого флота.