"Нас проверяют": в Кремле придумали объяснение кораблям США в Черном море

В России выразили свою позицию относительно кораблей США и НАТО, которые заходят в Черное море. Они, по мнению Кремля, якобы проверяют защиту Черноморского побережья и юга России.

Такую позицию высказал министр обороны России Сергей Шойгу в эфире одного из российских телеканалов. Он заговорил о "возможных провокациях".

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"Понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном", – сказал российский министр.

Уверены в "проверке"

Несмотря на это, он также уверен, что таким образом США проверяют Россию, хоть и доказательств этому нет.

Это такая, знаете ли, почти постоянная попытка проверить нас, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны,

– заявил Шойгу.

Он подытожил, что "Россия в этом не одинока". Мол, и она будет проводить учения с разными странами.

Корабли в Черном море: что известно