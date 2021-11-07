Таку позицію висловив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в ефірі одного з російських телеканалів. Він заговорив про "можливі провокації".

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"Розуміємо, що будь-коли, у будь-який момент можливі будь-які провокації, як це було не так давно з британським судном", – сказав російський міністр.

Впевнені у "перевірці"

Попри це, він також впевнений, що у такий спосіб США перевіряють Росію, хоч і доказів цьому немає.

Це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, наскільки ми готові, наскільки у нас вибудувана вся система по Чорноморському узбережжю, взагалі по півдню нашої країни,

– заявив Шойгу.

Він підсумував, що "Росія у цьому не самотня". Мовляв, і вона проводитиме навчання з різними країнами.

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