Передадут NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине

Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. Новый пакет включает новейшие норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS.

Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи Украине на 820 миллионов долларов.

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В рамках этого пакета Украина получит:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

2 передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);

до 150 000 боеприпасов для 155 мм артиллерии;

4 дополнительные контрбатарейные радары.

Вооружение будет закуплено в военной промышленности, то есть это не будут поставки из запасов Министерства обороны США. То есть, сегодняшний анонс означает начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей ВСУ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил выделение помощи и поблагодарил США.

Выделение нового пакета помощи одобрили после саммита НАТО

Общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения России составляет примерно 6,9 миллиарда долларов.

Предварительно, 27 июня советник президента США Джо Байдена Джек Салливан уже объявлял, что американская сторона планирует передать Украине системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.

В тот же день, 27 июня президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам саммита "Большой семерки" просил предоставить Украине системы противовоздушной обороны, а также ввести дополнительные санкции против России и дать гарантии безопасности.

В свою очередь, лидеры саммита НАТО в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине. Пакет включает коммуникации безопасности, поставки топлива, медицинское оборудование, оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядерному оружию, оборудование для борьбы с дронами.

Коротко о NASAMS и почему они нужны Украине

NASAMS – это норвежско-американская разработка. Она действует на расстоянии до 40 километров в зависимости от выбора снаряда, при этом по высоте она действует на 20 километров. Это очень существенно увеличивает высоты применения наших систем ПВО.

NASAMS может стать заменой зенитно-ракетных комплексов "Бук" и систем "С-300", которыми, в частности, украинские военные защищают наше небо от вражеских самолетов, вертолетов и ракет.

"Бук М1" – дальность меньше, там 35 километров. С-300 – более 70 километров. Каждый из них является уникальным, однако эти комплексы устаревшие, они советского производства, это разработки 60-х годов.

NASAMS использует ракеты с активными головками самонаведения.

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