NASAMS для Украины: у Зеленского и Байдена раскрыли подробности разговора

Владимир Зеленский и Джо Байден пообщались по телефону. Президент Украины поблагодарил лидера США за новый пакет помощи.

Разговор состоялся 25 августа и касался войны и помощи США. Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщал, что президент США позвонит по телефону украинскому, чтобы предупредить о псевдореферендумах россиян.

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Зеленский и Байден раскрыли детали разговора

Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за:

мощную помощь – как по безопасности, так и макрофинансовую, которую США оказывают в противодействии российской агрессии;

отдельно за предоставление Украине беспрецедентного пакета помощи на 6 миллиардов долларов: 3 миллиарда оборонной помощи и направления и 3 – финансовой помощи через Всемирный банк;

особенно за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, ведь эти современные системы противовоздушной обороны помогут нам защитить наши города от ракетного террора.

Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости,

– сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины рассказал Джозефу Байдену о:

масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине, предложил усилить координацию для решения насущных вопросов по этому поводу;

ситуации на Запорожской АЭС и глобальные риски, которые она может повлечь за собой. Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями.

Также Владимир Зеленский заявил, что свободный мир должен усилить давление на россию, чтобы принудить ее к миру.

Мы успели обсудить все вопросы, имеющие жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства,

– сказал Зеленский в вечернем обращении 25 августа.

У Байдена прокомментировали разговор с Зеленским

"Поздравил Украину с Днем Независимости и выразил свое восхищение украинским народом, вдохновившим мир, защищая суверенитет своей страны в течение последних шести месяцев", – сообщили в Белом доме.

Также там объяснили, что Байден и Зеленский призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к АЭС.

Я знаю, что это горькая годовщина, но я ясно дал понять, что США будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета,

– сказал Джо Байден.

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