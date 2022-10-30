Защита украинского неба: Игнат рассказал о преимуществах NASAMS

США уже в ближайшее время предоставят Украине первые комплексы NASAMS. Эти системы существенно усилят украинскую противовоздушную оборону.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, передача NASAMS Украине произойдет уже в ближайшее время.

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"Нам обещают сейчас первые 2 батареи. Батарея может включать от 2 до 9 пусковых установок. Конечно, точное количество объявляться не будет", – отметил Игнат.

Преимущества комплексов NASAMS, которые получит Украина

Как рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ, NASAMS по тактико-техническим характеристикам очень похожи на уже имеющуюся в Украине немецкую установку IRIS-Т. Такие комплексы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Однако у NASAMS есть перспектива увеличения расстояния, если для этого будут необходимы ракеты. Эти ракеты будут лететь гораздо дальше, чем на 40 километров,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что NASAMS – это уже проверенный временем комплекс, находящийся на вооружении 12 стран мира.

"Нужно договариваться о том, чтобы нам предоставили как можно больше таких комплексов. Ведь они существенно усилят украинскую ПВО", – подчеркнул представитель Воздушных Сил ВСУ.

Как ракеты AIM-120 AMRAAM поражают воздушные цели

Установки вооружены американскими ракетами AIM-120 AMRAAM, уже включенными в пакет военной помощи для Украины. Игнатий добавил, что ракеты AIM-120 AMRAAM эффективно сбивают воздушные цели.

Такие ракеты находятся на вооружении США на самолетах, это авиационная ракета. Откуда она запущена – с самолета или из самого комплекса – большую роль не играет. Играет роль только дальность: из самолета ракета летит гораздо дальше, чем с NASAMS,

– объяснил спикер Воздушных Сил ВСУ.

Украина ожидает от Германии новых IRIS-Т

Игнат напомнил, что в Украине уже работает одна установка IRIS-Т. Это единственный экземпляр по всему миру.

Германия обещает до конца года предоставить еще несколько установок. Тогда это будет уже полноценная группа – 3-4 установки IRIS-Т, которые будут держать определенную линию фронта или, возможно, защищать какой-нибудь город,

– сказал спикер Воздушных Сил ВСУ.

Западные установки будут работать в единой системе

Он отметил, что NASAMS и IRIS будут работать в едином информационном поле.

"Думаю, что будет какая-то адаптация информационного поля также с комплексами, которые уже есть в Украине. Речь идет о "Бук-М1" и С-300, которые сегодня являются основой защиты нашего неба", – отметил Игнат.

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