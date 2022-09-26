Будем перекрывать до 100 километров фронта одной установкой: чем эффективна система NASAMS

США согласилась предоставить Украине системы ПВО NASAMS. Именно эта система стоит на страже Белого дома в Вашингтоне, и в зависимости от типа использующих ракет может охватить участок от 40 до 180 километров.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Ранее Офис Президента Украины сообщил, что самих систем в Украине еще нет.

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NASAMS работает на базе ракет "воздух – воздух"

Свитан отметил, что NASAMS работает на базе ракет класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Эти ракеты запускаются с самолетов F-15, F-16. Дальность полета составляет от 40 до 180 километров. Именно в зависимости от этой дальности и определяется какого поколения система.

Эту ракету "приземлили". То есть, создали пусковую установку из 6 контейнеров. Основной пусковой блок разработали норвежцы, а радары, радиоэлектронику и сами ракеты – американцы,

– отметил военный эксперт.

Система может перекрыть до 100 километров фронта

Летчик-инструктор продолжил, что минимальный радиус действия системы составляет 40 – 45 километров. Поэтому до 100 километров фронта система может перекрыть. В зависимости от количества пусковых батарей, радаров, локаторов она может быть разбросана на больших площадях.

"О том, где она будет размещена, знают только наши силы ПВО. Это закрытая информация", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Система NASAMS может обнаруживать и сбивать до 100 целей одновременно

Он добавил, что пусковые установки можно разместить на расстоянии примерно 10 километров друг от друга. Одна установка может определять несколько десятков целей. Если их несколько и они заведены в одну систему управления, то можно говорить об определении и поражении до 100 целей одновременно.

Все зависит от того, как расположены пусковые установки, потому что минимально ракета летит на дальность 40 километров. Однако есть и такие, которые будут лететь 180 километров. Какие именно ракеты нам предоставят держится в секрете,

– подчеркнул Свитан.

Надо 25 систем, чтобы закрыть всю линию фронта

Военный эксперт сказал, если одна система закрывает 100 километров, не трудно посчитать сколько их необходимо, чтобы перекрыть 2 500 километров фронта. Как минимум надо 25 систем. Это лишь линия фронта без учета тыла, то есть, всей площади Украины.

"Их столько нет, и в ближайшее время изготовить такое количество точно никто не сможет", – отметил летчик-инструктор.

Лучше получить самолеты-носители этих ракет

По словам полковника запаса ВСУ, нам надо выходить на более качественный уровень. Надо, чтобы у нас были самолеты-носители этих ракет: F-15 и F-16. Они смогут перекрыть гораздо большую площадь.

Истребители сами по себе быстрые. Так, смогут перенацеливать ракеты на другие участки за довольно короткий промежуток времени,

– отметил он.

Свитан рассказал, что прикрыться самими лишь NASAMS не удастся. По его мнению, их расположат на определенных участках фронта, где еще присутствует воздушная активность россиян, или ими будут прикрывать очень важные объекты, например, АЭС или правительственные кварталы.

"Кстати, именно такая система NASAMS используется для прикрытия Белого дома", – подытожил военный эксперт.

Свитан о том, чем эффективна система NASAMS: смотрите видео

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