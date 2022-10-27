Украина получила две батареи NASAMS: Жданов объяснил, насколько они эффективны

Украина уже получила две батареи системы ПВО NASAMS. Каждая из них состоит из 3 пусковых установок.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, NASAMS – это очень эффективная система ПВО. Благодаря ей, наша страна получает еще более надежную безопасность.

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Насколько эффективны NASAMS

По словам Жданова, особенность NASAMS – 90 процентов полезного действия.

NASAMS – это система, которая разворачивается на лужайке Белого дома для защиты. Поэтому сомневаться в эффективности этой системы ПВО не стоит,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что благодаря NASAMS Украина усиливает свою оборону и защиту воздушного пространства.

Важно! NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он уничтожает воздушные объекты противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от снаряда. По высоте она достигает 20 км.

ЗРК эффективнее комплекса советского образца С-300, поскольку имеет большую дальность.

Жданов рассказал об эффективности NASAMS: смотрите видео

NASAMS уже почти в Украине

Напомним, что компания Raytheon Technologies передала две системы противовоздушной обороны NASAMS правительству США. В скором времени они будут в Украине.

"Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительства США несколько недель назад. Уже сегодня идет их развертывание в Украине", – заявил гендиректор компании-производителя ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейес.

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