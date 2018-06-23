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Население Восточной Европы быстро сокращается: известно почему

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В то время как население Западной Европы значительно увеличивается из-за миграции, количество жителей в Восточной Европе резко падает
В то время как население Западной Европы значительно увеличивается из-за миграции, количество жителей в Восточной Европе резко падает / vlasno.info

В то время как население Западной Европы значительно увеличивается из-за миграции, количество жителей в Восточной Европе резко падает. Такие данные обнародовали австрийские исследователи.

Об этом со ссылкой на австрийские СМИ пишет УП.

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Исследователи проанализировали демографические тенденции в Европе в период с 1990 по 2017 год. Они определялись двумя факторами: естественным развитием населения в результате рождения и смерти и миграционными процессами.

По этим данным, наибольший прирост населения наблюдался в Ирландии – 36% в основном из-за естественного изменения численности населения. А вот худший показатель – в Боснии и Герцеговине. Здесь ученые говорят об оттоке населения на 22%. Причина этому – миграция.

В других странах наибольший прирост населения зафиксирован в Швейцарии – 26% (в основном из-за иммигрантов), Норвегии – 24% (миграция и естественные причины примерно на одном уровне), Испании – 20% (из-за миграции), Франции – 18% (естественный фактор немного превысил миграционный) и Швеции – 17% (больше из-за миграции).

Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдове, Боснии и Герцеговине, а также в Косово (на 20% и более).

Чехия, Словакия и Словения – единственные страны этого региона, в которых количество жителей немного увеличилась (на 2-3%).

Ученые отмечают, что почти все уменьшение населения в Восточной Европе связано с миграцией.

Миграционные движения стали движущей силой роста и уменьшения населения Европы,
– отмечает демограф Австрийской академии наук Томаш Соботка.

По словам ученого, в то время как коэффициент рождаемости в Восточной Европе уже незначительно отличается от уровня рождаемости в странах Западной Европы, именно миграционные движения разделяют континент на две части.

Теги: статистика Европа
Источник: 24 Канал
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