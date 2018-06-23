Населення Східної Європи швидко скорочується: відомо чому

У той час, як населення Західної Європи значно збільшується через міграцію, кількість жителів у Східній Європі різко падає. Такі дані оприлюднили австрійські дослідники.

Про це з посиланням на австрійські ЗМІ пише УП.

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Дослідники проаналізували демографічні тенденції в Європі в період з 1990 по 2017 рік. Вони визначалися двома факторами: природним розвитком населення в результаті народження і смерті та міграційних процесів.

За цими даними, найбільший приріст населення спостерігався в Ірландії – 36% в основному через природну зміну кількості населення. А ось найгірший показник – у Боснії та Герцеговині. Тут вчені говорять про відтік населення на 22%. Причина цьому – міграція.

В інших країнах найбільший приріст населення зафіксований у Швейцарії – 26% (в основному через іммігрантів), Норвегії – 24% (міграція і природні причини приблизно на одному рівні), Іспанії – 20% (через міграцію), Франції – 18% (природній фактор трохи перевищив міграційний) та Швеції – 17% (більше через міграцію).

Найбільше скоротилося число жителів в Болгарії, Латвії, Литві, Молдові, Боснії і Герцеговині, а також – у Косові (на понад 20% і більше).

Чехія, Словаччина і Словенія - єдині країни цього регіону, в яких кількість жителів трохи збільшилася (на 2-3%).

Вчені наголошують, що майже все зменшення населення у Східній Європі пов’язане з міграцією.

Міграційні рухи стали рушійною силою зростання і зменшення населення Європи,

зазначає демограф Австрійської академії наук Томаш Соботка.

За словами вченого, у той час, як коефіцієнт народжуваності в Східній Європі вже не значно відрізняється від рівня народжуваності в країнах Західної Європи, саме міграційні рухи розділяють континент на дві частини.