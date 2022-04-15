Населенные пункты в Донецкой области, которые занял враг, почти стерты с лица земли, – Кириленко
15 апреля 2022 , 09:38Читати новину українською
Источник:"РБК-Україна"
Временно оккупированные населенные пункты Донбасса фактически стерты с лица земли. Кириленко говорит, что их можно назвать разве что территориями.
В настоящее время российские оккупанты контролируют большую часть Донецкой области. Об этом заявил глава местной ОВ Павел Кириленко 14 апреля.
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Населённые пункты, не контролирующие Вооруженные силы Украины, уже сложно так назвать. Они фактически стерты с лица земли, к сожалению. Это уже территории,
– говорит Кириленко.
В Волновахском районе и Марьинке идут бои. В Мариуполе продолжаются уличные бои.
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