В Украине запретили деятельность пророссийской партии "Наш край"

Восьмой апелляционный административный суд 19 июня запретил деятельность пророссийской политической партии "Наш край" в Украине.

Восьмой апелляционный административный суд открыл производство по иску Министерства юстиции о запрете деятельности партии "Наш край" еще в мае этого года.

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В Украине запретили партию "Наш край"

19 июня стало известно, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины.

Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований передано в собственность государства,

– говорится в сообщении.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Партия была зарегистрирована 23 августа 2011, под названием "Блоковая партия". Впоследствии ее переименовали в "Наш край", а в 2015 году партию представили на общенациональном уровне как "новую политическую силу местных лидеров и хозяйственников, которые не желают участвовать в политических играх и интригах".

Стоит отметить, что партия была создана преимущественно из выходцев закрытой пророссийской Партии регионов.