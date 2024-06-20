Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону діяльності партії "Наш край" ще у травні цього року.

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В Україні заборонили партію "Наш край"

19 червня стало відомо, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України.

Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави,

– йдеться у повідомленні.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної ради України.

Партія була зареєстрована 23 серпня 2011 року, під назвою "Блокова партія". Згодом її перейменували на "Наш край", а у 2015 році партію презентували на загальнонаціональному рівні як "нову політичну силу місцевих лідерів та господарників, які не бажають брати участь у політичних іграх та інтригах".

Варто зазначити, що партія була створена переважно з вихідців закритої проросійської Партії регіонів.