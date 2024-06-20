Восьмой апелляционный административный суд открыл производство по иску Министерства юстиции о запрете деятельности партии "Наш край" еще в мае этого года.
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В Украине запретили партию "Наш край"
19 июня стало известно, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины.
Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований передано в собственность государства,
– говорится в сообщении.
Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.
Стоит отметить, что партия была создана преимущественно из выходцев закрытой пророссийской Партии регионов.