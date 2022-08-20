Наша авиация на Юге нанесла 11 ударов по враждебным позициям: какая ситуация в регионе
Источник:ОК "Юг"
Украинская авиация на Юге Украины атаковала врага 11 раз. российские захватчики потеряли ориентировочно 5 единиц техники и около двух десятков единиц личного состава.
Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" о 19 августа. россияне там продолжали воевать по занимаемому рубежу обороны.
Читайте также Вражеские десантники на Юге в бою встретились с ВСУ – оккупанты понесли существенные потери и отошли
россияне имеют потери на Юге
Нашей авиацией нанесено 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского,
– сообщило командование.
Ракетно-артиллерийское подразделение ВСУ атаковало врага. Именно благодаря этому российские оккупанты потеряли:
- 17 единиц личного состава;
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1";
- 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
Командование уже традиционно добавило, что окончательные потери врага дознаются.
В Черном море до сих пор есть силы врага
россия держит в Черном море:
- корабельную группировку вражеского флота из 12 кораблей и катеров;
- группировка маневрирует вдоль крымского побережья, скрываясь от вероятного поражения;
- наготове у врагов 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, а также два больших десантных корабля.
Враг пытался атаковать на Юге
русские захватчики пытались захватить украинскую землю. В частности, они:
- пытались улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное – Партизанское;
- силами к взводу из Александровки пытался продвинуться в сторону Таврического. Успеха не имели, отступили.
Тяжелой калибром 152 миллиметра артиллерией продолжали обстреливать Марганец, а "Градами" гнал по Мировской общине Никопольщины,
– сообщило командование.
К сожалению, в результате попадания ранены гражданские лица, разрушено здание заведения социальной инфраструктуры, повреждены 5 частных домов.
Важные новости с Юга: основное
- 17 августа оккупанты Одесщину атаковали ракетами Х-22. Их выпустили из стратегической авиации.
- 19 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш 19 августа впервые в истории приехал в Одессу. В частности, он прибыл в порт.
- российские оккупанты в ночь на 20 августа снова атаковали Николаев.
Смотрите также – советник главы МИД заявил, что назвал 2 сценария развития событий на Юге.