Наша цель – быть на стороне Украины, – Макрон об угрозе России

Европа и США должны обеспечить безопасность и суверенитет Украины. По меньшей мере, в этом уверен президент Франции Эммануэль Макрон.

Во время пресс-конференции в Париже 9 декабря он говорил о политической ситуации в мире. И, конечно, об угрозе новой российской агрессии в отношении Украины.

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Что говорил Макрон на пресс-конференции об Украине

Угроза России: нужно "быть на стороне Украины"

Президент Франции поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за координацию позиции с европейскими партнерами – как до разговора с Владимиром Путиным, так и после. Джо Байден с президентом России общался, напомним, 7 декабря.

Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров – это, прежде всего, быть на стороне Украины,

– заявил вместе с тем Эммануэль Макрон.

И добавил: это нужно, чтобы обеспечить безопасность Украины и мир в регионе в целом.

Норманский формат: нужна "добрая воля" других сторон

Глава французского государства подчеркнул, что нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе остается важным. Соответственно, и посредничество Франции и Германии в нем.

Но могут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон,

– заявил Макрон.

По его словам, следует активизировать взаимодействие с привлечением и Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы перезагрузить нормандский формат.

Диалог с Россией: нужно "прокладывать путь"

Как считает президент Франции, Россию следует привлекать к диалогу. Мол, только это поможет снять напряженность вокруг Украины, обеспечить стабильность и мир в регионе.

Именно необходимым диалогом с Россией можно выстроить новое решение и процесс, сохраняющий украинский суверенитет и мирное урегулирование, достижение мира во всем регионе, стабильность всего нашего континента,

– заявил Макрон.

Он убежден, что разговор Байдена и Путина показал: глава Белого дома также считает, что диалог с президентом России нужен.

Благодаря этому диалогу мы можем фиксировать наши договоренности и разногласия, а также прокладывать дальнейший путь таким образом, чтобы избежать эскалации,

– подытожил президент Франции.

Кратко о дипломатических переговорах мировых лидеров вокруг Украины

8 декабря появилась информация, что Эммануэль Макрон хочет обсудить ситуацию на Востоке со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Президенты России и США 7 декабря говорили в видеорежиме более 2 часов. Главы государств много касались темы Украины.

В частности, Джо Байден пригрозил Владимиру Путину экономическими последствиями нападения на Украину.

Владимиру Путину экономическими последствиями нападения на Украину. А тот традиционно перевел стрелки на Украину и требовал гарантий нерасширения НАТО на Восток.

9 декабря по телефону уже на протяжении полутора часов общались Байден и президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку.

США за поддержку. Глава же Белого дома заверил, что без Украины не принимают о ней никаких решений и не ведут никаких дискуссий.

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