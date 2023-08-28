Наша "оборонка" будет еще сильнее, – Зеленский обратился к украинцам
Вечером 28 августа Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о больших планах на оборонную промышленность и как идет проверка военкоматов.
Прежде всего президент сообщил, что 28 августа был долгий и содержательный день совещаний и встреч. Об этом пишет 24 Канал.
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Зеленский раскрыл детали Ставки
Президент рассказал подробности относительно последней Ставки, состоявшейся 28 августа. Прежде всего, на ней обсудили ситуацию на передовой и на ключевых точках на Востоке: Купянск, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, а также на Юге, в частности, на Ореховском направлении.
Зеленский уточнил, что заслушал доклады генералов Залужного, Сырского, Тарнавского. Также глава ГУР Кирилл Буданов отчитался по планам оккупантов.
Ответим на их намерения. Обязательно. И так, как они не ожидают,
– подчеркнул президент.
Кроме того, на Ставке доложили чиновники и военные по укреплению наших приграничных регионов. По словам главы государства, вопросы финансов для этого решены.
Украина будет развивать оборонную промышленность
Президент рассказал, что в этот же день было отдельное совещание по нашему украинскому производству оружия.
Минстратегпром, "Укроборонпром", руководители отечественных производств. Пушки, сделанные в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объем производства. Украина может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат,
– заявил президент.
Также он сообщил, что на следующую Ставку дал 2 задания:
- Подготовить отчет по подготовке к зиме. По разным аспектам, в том числе безопасности.
- Подготовить программу подготовки к применению новых боевых самолетов. Ведь договоренности уже есть, так что ключевое теперь – это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача.
Обращение Зеленского 28 августа: смотрите видео