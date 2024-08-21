Курская операция, Покровск и беседа с Патриархом Варфоломеем: Зеленский сделал заявление

Президент Украины заслушал доклад главкома по ситуации на фронте, в частности, на Покровском направлении. Также глава государства беседовал с Патриархом Варфоломеем.

Сегодня главком несколько раз докладывал президенту о ситуации на поле боя. Прежде всего, речь шла о Донетчине и Покровском направлении. Зеленский заверил, что Киев понимает шаги врага и усиливается.

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Украина укрепляет свои позиции

В частности, проведена проверка по обеспечению снарядами. Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. "По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны", – подчеркнул он.

Отдельно Зеленский прокомментировал операцию в Курщине. По его словам, там идет наша боевая работа. Президент поблагодарил воинов за дальнейшее пополнение обменного фонда.

Решения для поддержки Сил обороны и экономики

Также президент провел подробное совещание с чиновниками и представителями Верховной Рады.

Планируем решения, которые нужно принять для поддержки наших Сил обороны. А также для поддержания экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста.

– заявил Зеленский.

По его словам, было договорено, что министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес, а также согласованы дополнительные государственные шаги по детенизации.

На совещании была обсуждена работа с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов.

Много было политических заявлений от партнеров. Многое и сейчас звучит на этот счет. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора – чтобы все это работало ради Украины и украинцев в ближайшие месяцы,

– подчеркнул президент.

Разговор с Патриархом

Президент беседовал с Патриархом Варфоломеем. Глава государства поблагодарил его за поддержку Украины и украинцев, нашей защиты, нашей независимости.

Зеленский подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно.

Глава государства заверил, что наше государство стремится к укреплению православия в Украине и содействовать открытому диалогу между церквями.