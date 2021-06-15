Украинская труба не обмелеет из-за "Северного потока-2", – эксперт по энергетике Рябцев

После запуска "Северного потока-2" увеличатся поставки сжиженного газа. В то же время наша труба не пострадает из-за начала работы российского газопровода.

Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, понимая неотвратимость запуска, та же Польша построила терминал по приему природного сжиженного газа. Ряд стран, граничащих с морем, также открыли для себя такую ​​возможность.

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На что способна наша ГТС

Как отметил эксперт, вероятность пускать по нашей газотранспортной системе не российский газ близка к нулю. Может говориться, например, о среднеазиатском газе, однако его полностью выкупили Китай и Россия.

Несмотря на это, если запустят "Северный поток-2" наша труба никак не обмелеет,

– отметил Рябцев.

В то же время, как он добавил, обмелеет труба Ямал – Европа, которая идет через Беларусь и Польшу. Из-за этого и Польша принимала меры, чтобы обеспечить собственную газовую независимость.

Что такое "Северный поток-2"?

Это российский газопровод, который, по замыслу, должен проходить через 5 стран. Его строят в обход Украины. Он уже почти готов.



Его запуск угрожает нашему государству, ведь оно может терять ежегодно 1,5 миллиарда долларов.

О сокращении поступлений к "Нафтогазу"

Документы "Газпрома" свидетельствуют о том, что в 4 квартале объемы транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа будут снижены с 10 миллиардов кубометров до 2. Тогда как через Украину будет транзитироваться минимум 40 миллиардов кубометров газа до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Это продлится еще 3 года.

"Если Украина будет сидеть и ждать эти 3 года, возникнут серьезные проблемы, которые надо решать уже сейчас. И как раз нас ожидают сокращения поступлений в бюджет Нафтогаза за 3 года", – отметил Рябцев.

. Соединенные Штаты Америки и Германия начали обсуждать компенсации для Украины после запуска российского газопровода.

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