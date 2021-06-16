Зеленский напомнил, что Путин выступал за встречу с Украиной, однако говорил, что надо понимать повестку дня. Украинский президент назвал такие заявления сигналом для людей в России или для Запада, якобы Путин выступает "за".

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Какая повестка дня может быть

Зеленский отмечал, что все понимают, что происходит и какой должен быть порядок дня.

Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупирован Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам,

– сказал политик.

Президент добавил, что у российской стороны может быть миллион разных вопросов двусторонних отношений, но люди хотят закончить войну и нормализовать отношения.

Зеленский о встрече с Путиным

Украинский лидер убежден, что встретится с Путиным. Он надеется, что вскоре получит даты, повестку дня и сроки.

Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет,

– отметил Зеленский.

Что этому предшествовало