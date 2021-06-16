Зеленський нагадав, що Путін виступав за зустріч з Україною, однак говорив, що треба розуміти порядок денний. Український президент назвав такі заяви сигналом людям в Росії чи Заходу, нібито Путін виступає "за".

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Який порядок денний може бути

Зеленський зазначав, що всі розуміють, що відбувається та який може бути порядок денний.

Всі чітко розуміють – є війна, вона на Донбасі. Всі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам,

– сказав політик.

Президент додав, що у російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин, але люди хочуть закінчити війну та нормалізувати відносини.

Зеленський про зустріч з Путіним

Український лідер переконаний, що зустрінеться з Путіним. Він сподівається, що невдовзі отримає дати, порядок денний та терміни.

Я вважаю, що наша зустріч з президентом Росії неминуча. Тільки якщо він не хоче нічого закінчувати, зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає,

– наголосив Зеленський.

Що цьому передувало