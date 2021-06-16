Зеленський нагадав, що Путін виступав за зустріч з Україною, однак говорив, що треба розуміти порядок денний. Український президент назвав такі заяви сигналом людям в Росії чи Заходу, нібито Путін виступає "за".
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Який порядок денний може бути
Зеленський зазначав, що всі розуміють, що відбувається та який може бути порядок денний.
Всі чітко розуміють – є війна, вона на Донбасі. Всі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам,
– сказав політик.
Президент додав, що у російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин, але люди хочуть закінчити війну та нормалізувати відносини.
Зеленський про зустріч з Путіним
Український лідер переконаний, що зустрінеться з Путіним. Він сподівається, що невдовзі отримає дати, порядок денний та терміни.
Я вважаю, що наша зустріч з президентом Росії неминуча. Тільки якщо він не хоче нічого закінчувати, зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає,
– наголосив Зеленський.
Що цьому передувало
- У квітні Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна через загострення на Донбасі. Він запропонував очільнику Кремля зустрітися на Донбасі.
- Путін заявив, що готовий зустрітись з ним у Москві. Однак зауважив, що війну на Донбасі він не обговорюватиме.
- Згодом Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись організацією переговорів з Путіним.
- Розмови щодо зустрічі з очільником Кремля нібито вже тривають.