Наша армия готова к отпору, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что Украина четко осознает все риски со стороны России. В то же время Вооруженные Силы готовы давать врагу отпор.

ВСУ мгновенно будут реагировать на атаки врага, – Данилов

Украинская армия будет уверенно противостоять российской агрессии. Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны 23 февраля, информирует 24 канал.

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Или атака будет на Киев или любой другой город – мы мгновенно дадим отпор. Сегодня мы осознаем те риски, которые существуют со стороны России. Мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору,

– заверил чиновник.

Он добавил, что сейчас власть делает все необходимое, чтобы никакой атаки не было. Для этого президент Владимир Зеленский осуществляет ежедневные "безумные шаги" в дипломатии.

СНБО просит парламент ввести чрезвычайное положение

СНБО обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Ситуацию в регионах будут анализировать специальные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти. Они будут вводить определенные меры, которые предусматривает режим чрезвычайного положения. Говорится о:

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,

ограничение движения транспортных средств и их осмотр,

проверка у людей документов и тому подобное.

Эти меры необходимы для того, чтобы в Украине был мир, а экономика могла стабильно работать. Парламент рассмотрит обращение СНБО уже 23 февраля.

Смотрите видео с брифинга Данилова: