В нашей истории существует настоящий террор, – Зеленский о блокаде Мариуполя
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Владимир Зеленский в очередной раз назвал ситуацию в Мариуполе гуманитарной катастрофой. Ведь там российские военные пытаются заморить население голодом.
Президент отметил, что его не волнует, как близко подошел враг, ведь больше он заботится о населении. Об этом Зеленский сказал в интервью.
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Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове – там ужасная ситуация. Люди остались без воды и еды. То, что сейчас происходит в Мариуполе – это гуманитарная катастрофа,
– подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что из разных городов отправляют колонны гуманитарной помощи. Однако оккупанты в них стреляют и не пропускают людей. Смелые водители продолжают работать несмотря на обстрелы. Ведь понимают, что спасают людей от смерти от голода и жажды.
"Как люди мы всегда беспокоимся о своей жизни. Поэтому мы должны поставить гуманитарную помощь на первое место", – отметил Зеленский.
Политик добавил, что нет никаких универсальных решений: "В нашей истории существует настоящий террор".
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