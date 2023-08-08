"Думал дым, а это саранча": в Астрахани россияне страдают от нашествия насекомых
В России в Астраханской области зафиксировали нашествие саранчи. Насекомые образовали целые тучи, очевидцы даже не сразу поняли это.
Видео публикуют российские телеграммы-каналы. На кадрах видно, что насекомые образуют целые тучи, а местные пытаются их прогнать.
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Астраханскую область накрыли "облака" из саранчи: видео
Отмечают, что больше всего насекомых в Лиманском районе Астраханской области. Отмечают, что "облака" насекомых появились из-за осадков.
Жители тщетно пытаются прогнать насекомых
Местные аграрии уже начали беспокоиться, но их уверяют, что угрозы для урожая нет. Сами же жители спасаются от туч с насекомых стуком, но, судя по кадрам, это не очень-то помогает.
Местные жители стучат, чтобы прогнать насекомых: видео
Ранее о нашествии саранчи сообщали в Краснодарском крае России. Насекомые атаковали Приморско-Охтарский район. Теперь добрались до Астрахани.