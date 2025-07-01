Нашествие саранчи в Запорожской области: что известно о борьбе с опасными вредителями

В Кушугумской громаде Запорожской области наблюдается нашествие саранчи. Местные жители жалуются на насекомых, уничтожающих посевы сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Во вторник, 15 июля, там начнется обработка земель специализированными препаратами.

Смотрите также Каким образом аномальная жара повлияет на урожай в этом году

Что известно о нашествии саранчи?

О нашествии насекомых рассказал местный житель Игорь Долгий. Он говорит, что столкнулся с саранчой впервые за 20 лет, которые здесь живет. По наблюдениям мужчины, она любит мелкую траву, в частности зелень моркови, свеклы и укропа.

Всякое было, но чтобы саранча – нет. Здесь много комаров было, мошек... Когда-то, нашествие мошек такое было, что дышать невозможно было. Особенно когда россияне слили воду, здесь дышать нечем было, рыба дохла, ходили в масках..

– вспоминает Игорь.

В Кушугуме сняли стаю саранчи: смотрите видео

В Кушугумском поселковом совете отметили, что ситуация с саранчой находится под контролем.

В жаркую погоду насекомые временно выползают из камыша и в поисках прохлады направляются к территориям, где есть овощи и влага. Однако после снижения температуры – возвращаются обратно в район Каховского водохранилища.

Нашествие саранчи в Запорожье: смотрите фото

Комиссия поселкового совета провела обследование и изучила ситуацию на местах. Совместно с компетентными службами нарабатывается алгоритм реагирования, с учетом условий военного положения и текущих ограничений безопасности,

– говорится в сообщении местных властей.

К слову, во вторник, 15 июля, земли несельскохозяйственного назначения обработают специализированными препаратами для борьбы с вредителями.

Напомним, недавно от нашествия мошек страдал итальянский город Орбетелло. Для борьбы с насекомыми мэрия выделила 300 тысяч евро, однако местные требовали также объявления чрезвычайного положения.