Наши подразделения до сих пор находятся там, –в ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в городе Курахово

В понедельник, 6 января, россияне сообщили об оккупации Курахово, однако в ВСУ эту информацию не подтверждают. В западной части полуразрушенного города до сих пор продолжаются бои.

О ситуации в городе рассказал майор, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Курахово

Наши подразделения до сих пор находятся там (в Курахово - 24 Канал), и до сих пор ведут бой. То есть о полном контроле россиян над городом речь не идет,

– заявил Трегубов.

Он также отметил, что в случае каких-либо изменений информацию сообщат.

К слову, утром в ОСУВ «Хортица» написали, что на Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении населенных пунктов Петропавловки и Дачного. Военные отметили, что проводят мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в украинские боевые порядки.