Наши правоохранители справятся, – Маляр о наказаниях для оккупантов, возвращающихся в Украину

Анна Маляр заявила, что украинцы обязательно победят российских варваров. Однако при этом необходимо оставаться цивилизованными.

Заместительница министра обороны Украины Маляр отметила, что на самом деле идет война не просто двух государств или народов. Это война цивилизации с диким средневековьем.

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Маляр отметила, что очень важно, чтобы в этой ситуации каждый выполнял свою работу. Наказание снова возвращающихся в Украину оккупантов – это задача для национального правосудия, национальной юстиции и правоохранительных органов. Именно на них ляжет основное бремя.

На сегодняшний день международные судебные институты, к сожалению, – слабые. Сложно привлекать российское военно-политическое руководство и обычных военных к международной ответственности. Потому нужно все это оставить нашим правоохранительным органам. Они справятся,

– заявила Маляр.

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