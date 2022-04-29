Наши силы умело работают, – Арестович об инциденте с мостом под Мелитополем
Украинские военные не дают российским захватчикам спокойно чувствовать себя на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович намекнул, что железнодорожный мост в Мелитополе не просто так "устал" и "сломался". Это хорошая работа разных украинских сил.
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Наши хорошо работают
Он подчеркнул, что подрыв моста в Мелитополе создает серьезные проблемы для оккупантов. Именно через него они снабжали горючим, оружием и техникой своих войска как под Мариуполем, так и на запорожском направлении.
Наши силы умело работают по всей территории Украины, обеспечивая надежную оборону наших войск,
– отметил Арестович.
Он призвал всех верить как в Вооруженные Силы, так и военно-политическое руководство Украины.
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