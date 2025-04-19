Наши силы увеличили зону контроля на территории Белгородской области, – Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил о продвижении Белгородской области, ВСУ увеличивают зону контроля.
- Боевые действия в Курской области продолжаются, и Вооруженным Силам удается удерживать часть территории.
- Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что "попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были предотвращены".
В субботу, 19 апреля, Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского. Президент сообщил о продвижении ВСУ в Белгородской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно о ситуации на Белгородщине
Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные Силы Украины 19 апреля продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции.
На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля,
– указал президент.
К слову, глава российского Генштаба Валерий Герасимов во время встречи с Путиным 19 апреля отчитался, что "попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были предупреждены". Однако как ISW, так и DeepState, подтверждают, что боевые действия в регионе продолжаются – и Вооруженным Силам удается удерживать часть территории Белгородщины.
Заметим, 19 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. С российской неволи удалось вернуть 277 украинских защитников. Это воины ВСУ, Нацгвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.