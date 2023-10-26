Зеленский показал наши удары дронами по военным целям врага на Таврическом направлении
Источник:Владимир Зеленский
Наши военные продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении. Владимир Зеленский показал, как дроны в руках наших защитников наносят безумные потери оккупантам.
В телеграме президент Украины выложил видео. На нем можно увидеть нарезки с видео, снятых ОСУВ "Таврия". Ролик показывает, как с помощью дронов наши военные уничтожают российскую технику.
Читайте также ССО сожгли российскую технику на 25 миллионов долларов: эпическое видео уничтожение
Дроны уничтожают технику врага
Таврическое направление. Наши удары дронами по военным целям. Спасибо, воины, за меткость! Так держать!
– отметил Зеленский.
В ролике отмечают, что прошедшая неделя стала чрезвычайно успешной для украинских операторов дронов. Беспилотники в руках наших защитников позволяют следить за полем боя с неба, а также предоставляют разведывательные данные о позициях, передвижениях и стратегиях оккупантов.
Как наши военные с помощью дронов уничтожают врагов: смотрите видео
На видео можно увидеть ювелирную работу на Таврическом направлении. Благодаря дронам наши защитники нанесли значительные поражения по позициям оккупантов высокоточными ударами.
Постоянная угроза, которую представляют беспилотники, деморализует врага и срывает их операции,
– отмечают в ролике.
Обратим внимание на то, что потери врага растут бешеными темпами каждый день. Очень скоро количество ликвидированных российских военных пересечет отметку в три сотни тысяч.
Потери врага растут
- В сутки 24 октября наши защитники ликвидировали 800 российских захватчиков. А если говорить о потерях с начала полномасштабного вторжения, то речь идет о 296 310 оккупантов.
- Также захватчики понесли бешеные потери в технике. В металлолом превратили 5 112 танков, 9 697 боевых бронированных машин, 7 125 артиллерийских систем, 833 РСЗО, 554 средства ПВО.
- На балансе так называемой "второй армии мира" стало на 320 самолетов, 324 вертолета, 5 372 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 538 крылатых ракет, 20 судов, 1 подлодка, 9 474 автомобиля и автоцистерны и 1 007 единиц.