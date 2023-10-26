Зеленский показал наши удары дронами по военным целям врага на Таврическом направлении

Наши военные продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении. Владимир Зеленский показал, как дроны в руках наших защитников наносят безумные потери оккупантам.

В телеграме президент Украины выложил видео. На нем можно увидеть нарезки с видео, снятых ОСУВ "Таврия". Ролик показывает, как с помощью дронов наши военные уничтожают российскую технику.

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Дроны уничтожают технику врага

Таврическое направление. Наши удары дронами по военным целям. Спасибо, воины, за меткость! Так держать!

– отметил Зеленский.

В ролике отмечают, что прошедшая неделя стала чрезвычайно успешной для украинских операторов дронов. Беспилотники в руках наших защитников позволяют следить за полем боя с неба, а также предоставляют разведывательные данные о позициях, передвижениях и стратегиях оккупантов.

Как наши военные с помощью дронов уничтожают врагов: смотрите видео

На видео можно увидеть ювелирную работу на Таврическом направлении. Благодаря дронам наши защитники нанесли значительные поражения по позициям оккупантов высокоточными ударами.

Постоянная угроза, которую представляют беспилотники, деморализует врага и срывает их операции,

– отмечают в ролике.

Обратим внимание на то, что потери врага растут бешеными темпами каждый день. Очень скоро количество ликвидированных российских военных пересечет отметку в три сотни тысяч.

Потери врага растут