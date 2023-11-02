Виртуозный удар: как наши военные уничтожили оккупантов в погребе FPV-дроном – эффектное видео

Наши военные продолжают наносить врагу колоссальные потери. Так, с помощью FPV-дрона они уничтожили оккупантов, пытавшихся пересидеть в погребе.

В сеть выложили достаточно эмоциональное видео. На нем можно увидеть, как FPV-дрон метко залетает в погреб и взрывается. Собственно, там от наших военных пытались скрыться оккупанты, но что-то пошло не по плану.

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Мастерство военных поражает

Видео приправлено щедрым количеством ругательства. Его не жалели наши военные, радуясь своим мастерством и результатом работы. Собственно, украинский оператор FPV-дрона сумел загнать его в погреб, где российские захватчики устроили себе тайник.

Сначала может показаться, что дрон влетит в дерево. Но в какой-то момент он совершает резкий маневр и залетает в погреб. Через секунду происходит взрыв, чему очень радуются наши военные за кадром, а мы – вместе с ними.

Как наши военные попали FPV-дроном в погреб с оккупантами: смотрите видео 18+

Все, подвала нет… Смотри, пришел… Ай-ай-ай. Завалило. Ваня, Ваня, ты где?

– насмехаются военные.

По сути, эта реплика – реакция на российского захватчика, которому удалось уцелеть. Он как раз подбежал к месту, которое еще мгновение назад было погребом. Наверное, надеялся, что его товарищ не пополнил статистику потерь.

Число уничтоженных врагов ежедневно растет