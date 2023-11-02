Виртуозный удар: как наши военные уничтожили оккупантов в погребе FPV-дроном – эффектное видео
Источник:телеграм-канал "Бутусов Плюс"
Наши военные продолжают наносить врагу колоссальные потери. Так, с помощью FPV-дрона они уничтожили оккупантов, пытавшихся пересидеть в погребе.
В сеть выложили достаточно эмоциональное видео. На нем можно увидеть, как FPV-дрон метко залетает в погреб и взрывается. Собственно, там от наших военных пытались скрыться оккупанты, но что-то пошло не по плану.
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Мастерство военных поражает
Видео приправлено щедрым количеством ругательства. Его не жалели наши военные, радуясь своим мастерством и результатом работы. Собственно, украинский оператор FPV-дрона сумел загнать его в погреб, где российские захватчики устроили себе тайник.
Сначала может показаться, что дрон влетит в дерево. Но в какой-то момент он совершает резкий маневр и залетает в погреб. Через секунду происходит взрыв, чему очень радуются наши военные за кадром, а мы – вместе с ними.
Как наши военные попали FPV-дроном в погреб с оккупантами: смотрите видео 18+
Все, подвала нет… Смотри, пришел… Ай-ай-ай. Завалило. Ваня, Ваня, ты где?
– насмехаются военные.
По сути, эта реплика – реакция на российского захватчика, которому удалось уцелеть. Он как раз подбежал к месту, которое еще мгновение назад было погребом. Наверное, надеялся, что его товарищ не пополнил статистику потерь.
Число уничтоженных врагов ежедневно растет
- Обратим внимание на утреннюю статистику потерь врага, опубликованную 2 ноября Генштабом ВСУ. В ней указано, что за минувшие сутки наши военные уничтожили 930 оккупантов. Если же говорить об общем количестве ликвидированных с 24 февраля захватчиков, то речь идет о 302 420 бойцах так называемой "второй армии мира".
- Кроме того, в металлолом превратили 5 241 танк, 9 877 боевых бронированных машин, 7 292 артиллерийских систем, 850 РСЗО, 566 средств ПВО, 322 самолета и 324 вертолета.
- А еще оккупанты не досчитаются 5 488 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 549 крылатых ракет, 20 судов, 1 подводной лодки, 9 658 автомобилей и автоцистерн, а также 1 032 единиц специальной техники.