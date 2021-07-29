Наши здесь очень надеются, – пожилая заложница Кремля написала трогательное письмо Зеленскому

Пленница Кремля, украинка Галина Довгополая написала трогательное письмо президенту Владимиру Зеленскому. Она просит поднять вопрос освобождения политзаключенных.

Письмо Долгополая передала через бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Кстати, ранее женщину незаконно задержали в оккупированном Крыму, а позже так же незаконно этапировали на территорию России. Сейчас пленнице 66 лет.

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Лист Довгополой

Женщина подчеркнула, что скоро ее куда-то увезут. У нее останется лишь связь с украинским консульством.

Если я выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас... Скоро Нормандский формат, напомните З. В, чтобы включил вопрос об обмене. Наши здесь очень надеются,

– написала пленница.



Письмо Довгополой / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Заключение Довгополой: что надо знать

В ноябре 2019 года ФСБ России заявила, что задержала на территории временно оккупированного Севастополя якобы "гражданку России по подозрению в "государственной измене".

Галину Довгополую обвиняют в якобы сборе секретных сведений военного характера для украинской разведки.

Женщину незаконно взяли под стражу и поместили в московское СИЗО "Лефортово".



Галина Довгополая / Фото Людмилы Денисовой