Нашли в поезде: на Львовщине полицейские ищут родителей несовершеннолетней девочки – фото

12 июля 2021 , 13:10
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Источник:

Дрогобычский отдел полиции

На Львовщине в электричке недавно нашли несовершеннолетнюю девочку. Сейчас правоохранители пытаются разыскать ее родителей.

Возраст девочки примерно 8 – 10 лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией о родителях ребенка просят обращаться в полицию.

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Девочку нашли в поезде

  • Правоохранители нашли в вагоне электрички Львов – Трускавец несовершеннолетнюю девочку.
  • Ребенок находился в поезде один.
  • На вид несовершеннолетний 8 – 10 лет.
  • Сейчас полицейские Дрогобычского районного отдела полиции устанавливают личность девочки и ее родителей.
  • Всех, кто владеет информацией о местонахождении родителей ребенка, просят позвонить по телефону 0679498429 или 102.

Девочку нашли в поезде / Фото Дрогобычского отдела полиции

Автор: Ольга Котів