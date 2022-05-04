Нашли предателя, который показал подземные ходы, – Геращенко рассказал о штурме "Азовстали"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко поделился новой информацией об атаке россиян на "Азовсталь" в Мариуполе. По его данным, враг сумел найти среди работников комбината предателя.

По словам Геращенко, российские оккупанты смогли проникнуть на территорию "Азовстали" благодаря помощи какого-то электрика.

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Советник главы МВД о штурме "Азовстали"

Предатель показал врагу подземные туннели, через которые можно попасть на территорию завода. Антон Геращенко добавил, что 3 мая российские захватчики начали штурмовать эти ходы, активно используя информацию, полученную от своего "помощника".

Который (предатель – 24 канал) обязательно получит свою пулю или кирпич по голове,

– подчеркнул Геращенко.

Геращенко также заявил, что именно поэтому в оккупированный Мариуполь и прибыл российский пропагандист Владимир Соловьев. Согласно информации советника главы МВД, Соловьеву пообещали, что он сможет снять на камеру "победу" российских захватчиков над защитниками Украины. Причем это должно было произойти еще вчера, 3 мая.

Реализовать свой замысел враг не смог. Украинские военные продолжают сопротивляться оккупантам. Геращенко подчеркнул, что этот пример героизма и мужества навсегда станет частью учебников.

Заявление Геращенко:

Что известно о штурме "Азовстали":

Враг начал штурм завода в Мариуполе 3 мая. Эту информацию подтвердили украинские защитники. До этого оккупанты в течение нескольких часов бомбили завод.

По состоянию на 18:00 4 мая стало известно, что на территории "Азовстали" весь день шли тяжелые бои, а связь с военными исчезла. Лишь один из них написал в сети, что живой.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире общенационального телемарафона также сообщил о тяжелых боях на заводе. Оккупанты обстреливают мариупольскую крепость со всех имеющихся видов оружия .

. Кроме того, мэр добавил, что на территории завода все еще есть мирные жители. В частности, дети.

Вечером 4 мая командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко записал срочное обращение. Он тоже подтвердил информацию о том, что на территории завода идут тяжелые бои.

Он подчеркнул, что они продолжают выполнять приказ и продолжать оборону. Но командир добавил, что ситуация сверхсложная. Ведь идет уже второй день как оккупанты смогли прорваться на завод.

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