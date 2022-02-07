"Нашли точки соприкосновения": Украина и Германия имеют проект решения по оружию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своей коллегой Анналеной Бербок. Они обсудили поставки оружия для нашего государства.

Страны даже нашли общие точки соприкосновения. Об этом Кулеба рассказал на пресс-брифинге, сообщает 24 канал.

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Кулеба: мы нашли точки соприкосновения

По его словам, важно не то, что именно Германия не может сделать. Стоит обратить внимание на то, что она может и намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.

Наша задача состоит в том, чтобы найти точки соприкосновения и решения. Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения,

– подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что стороны провели откровенные переговоры. "Теперь будем ждать шага от немецкого правительства", – добавил он.

Полный совместный брифинг Бербок и Кулебы: смотрите видео

Вопрос оружия Германии для Украины: главное

На фоне агрессии России против Украины многие международные партнеры продолжают поставлять оружие нашему государству. Однако Германия отказывается это делать.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что государство-агрессор будет иметь жесткие последствия за полномасштабное наступление на Украину.

Появилась идея о "выборочных" поставках вооружения в Украину. Это предложили сделать в Христианско-демократическом союзе.

Министр обороны Германии заявила о том, что государство собирается прислать 5 тысяч защитных военных шлемов. Однако Украина до сих пор их не получила.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Германии и попросил ее не блокировать поставки оружия для нашего государства.

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