Нашли взрывчатку и боеприпасы: на Кировоградщине сотрудники СБУ обнаружили тайник

На Кировоградщине Служба безопасности Украины обнаружила тайник. В нем были размещены взрывчатка и боеприпасы.

Тайник создали на территории частного дома. Он был расположен в одном из районных центров.

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Что обнаружили в тайнике

По информации правоохранителей, во время обысков изъяли:

200 грамм тротила;

4 боевые гранаты – Ф-1 и РГД-5;

50 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Как выяснило следствие, мужчина, нелегально хранивший боеприпасы и взрывчатку, имел собственные связи, через которые искал клиентов. Он находил их, например, в криминальных кругах.



Из тайника изъяли боеприпасы и взрывчатку / Фото пресс-службы СБУ



Тайник был расположен на территории частного дома / Фото пресс-службы СБУ

Сейчас проходят следственные действия. Правоохранители устанавливают источник происхождения взрывчатки и боеприпасов. А также – обстоятельства правонарушения и привлечения к ответственности лиц.

Тайники с оружием: последние новости

В Лисичанске работники СБУ обнаружили большое количество оружия из России. По их информации, тайник создали участники диверсионной группы боевиков.

На Луганщине правоохранители нашли скрытый арсенал с боеприпасами, который принадлежал российским оккупантам. Среди них были более 70 ручных гранат РГД-5.

На Донбассе во время контрдиверсионных учений сотрудники СБУ нашли схрон с оружием. Его передали взрывотехникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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