Насилие идиотов, – премьер Нидерландов об антивакцинальных протестах в стране
Источник:"Yahoo! News"
Премьер-министр Нидерландов возмутился из-за насилия на протестах по вакцинации против коронавируса, которые прошли в стране 19 – 21 ноября. Он заявил, что все виновники обязательно понесут ответственность.
Насилие под маской протеста, – премьер
В Нидерландах подвели итоги антивакцинальных протестов, которые состоялись на выходных. Об этом заявил Марк Рютте.
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Во время жестких протестов арестовали по меньшей мере 130 человек. Ранения получили 4 участника акции и еще несколько полицейских.
Премьер Нидерландов подчеркнул, что понимает напряжение в обществе из-за длительной пандемии, однако такие действия недопустимы.
Я всегда буду защищать право на протест, но никогда не соглашусь с тем, что идиоты используют чистое насилие,
– сказал Рютте.
Он назвал жестокие акции "чистым насилием под маской протеста".
Что известно о протестах в Нидерландах
- Акции из-за новых ограничений начались 19 ноября в Роттердаме. Активисты жгли автомобили и велосипеды полицейских. Правоохранители в ответ применяли водометы, а также осуществляли предупредительные выстрелы. Несколько человек пострадали.
- На следующий день протест возник в Гааге. Антивакцинаторы разжигали костер прямо в центре города, а также бросали файерами в полицейских.