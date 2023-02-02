"Била до крови": новые детали скандала в детском доме Киевской области

В Фастовском районе Киевской области воспитательница одного из опекунских учреждений пытала 9-летнюю девочку. Стали известны новые детали скандала.

Подозреваемая лозиной избила девочку до крови. Другой ребенок, который хотел защитить маленькую пострадавшую, также подвергся насилию от воспитательницы.

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Била лозиной за то, что не делала уроки

В селе Мотовиловка женщина неофициально работала воспитательницей в детском доме. Известно, что она заставляла пострадавшую девочку делать уроки, однако она отказалась.

Тогда "воспитательница" взяла прутья и начала им бить 9-летнюю. Правоохранители утверждают, что избила в кровь.

Девочке пытался помочь другой ребенок, однако также стал пострадавшим. Полиция проверяет полученную информацию.

В настоящее время все дети находятся в больнице на обследовании. Об избиении ребенка полиции стало известно от одного из опекунов, после чего полиция немедленно отреагировала,

– сообщили медиа источники в МВД.

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