Оборудовал душ и провел интернет: Насиров сделал "евроремонт" в камере СИЗО

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров решил улучшить условия проживания в СИЗО - сделал ремонт в своей камере.

По словам собеседника издания в правоохранительных органах, Насиров провел в камере "евроремонт". К слову, в камере он проживает не один.

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Отмечают, что кроме "евроремонта", Насиров позаботился и о развлечениях, а затем установил себе большой плазменный телевизор и даже провел интернет.

При этом речь идет не о платной камере с улучшенными условиями содержания, а об обычной, где таких удобств не предусмотрено.

Дело против Насирова: главное

31 октября 2021 года ВАКС арестовал Романа Насирова. Его взяли под стражу, назначив рекордный залог в 523 миллиона гривен. Сторона защиты подала апелляцию.

8 мая 2022 года Апелляционная палата Высшего антикорсуда рассмотрела жалобы обеих сторон и приняла решение. Коллегия судей не удовлетворила жалобу стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС оставила без изменений.

Еще раньше, 2 марта 2017 года, Насирова задержали прямо в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с депутатом Александром Онищенко.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 – 2016 годов он получил взятку в размере 722 миллионов гривен при пособничестве своего советника. За эти деньги он должен был обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам на 3,2 миллиарда гривен.

. Насиров взят под стражу до 26 мая 2024 года с возможностью внесения залога, который снизился с первоначальных 523,2 миллионов до 65 миллионов гривен.