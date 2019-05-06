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      Насиров снова может пользоваться загранпаспортом: постановление суда

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      Суд разрешил Насирову пользоваться загранпаспортом
      Суд разрешил Насирову пользоваться загранпаспортом / 24 канал

      Шевченковский райсуд Киева провел 6 мая очередное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова. В итоге суд обязал их снова сдать паспорта для выезда за границу.

      Во время слушания дела прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал об изменении меры пресечения. Также в САП хотели, чтобы на обвиняемых были возложены соответствующие обязанности для обеспечения надлежащего процессуального поведения с их стороны, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

      Смотрите также: Иск против врача, Кабмина и правительства: какие судебные иски инициировал Роман Насиров

      Ранее эти обязанности уже возлагали на Насирова и Новикова, однако с 2 по 6 мая 2019 года они не действовали из-за невозможности суда своевременно рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

      В итоге коллегия в составе судей Бугиля, Щебуняевой и Хардиной на обвиняемых возложила обязанности являться в суд по вызову, сообщать суду об изменении места жительства и работы, а также воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства. Правда, в удовлетворении ходатайства о возложении на них других обязанностей, в частности обязательства Насирова и Новикова сдать заграничные паспорта, коллегия судей отказала.

      Следующее судебное заседание назначено на 10:00 17 мая 2019 года.

      Это не первое громкое решение со стороны Шевченковского райсуда Киева в пользу Насирова. В частности, в начале марта он почти втрое уменьшил размер залога бывшему руководителю ГФС – со 100 миллионов до 36 миллионов гривен. Кроме того, в конце сентября 2018 года суд снял с Насирова электронный браслет.

      В чем обвиняют Романа Насирова? Экс-главе ГФС вменяют коррупционные схемы. В частности, его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности председателя ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

      К слову, ранее прокуроры САП предоставили суду документы о том, что Насиров, кроме паспорта гражданина Украины, имеет еще и паспорта Великобритании и Венгрии.

      Что известно про Романа Насирова: смотрите видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ РОМАНА НАСИРОВА:
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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Задержание Насирова Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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