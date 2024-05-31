Однако в стране-агрессоре значительно больше территорий не прикрыто, чем защищено. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Читайте также В США ответили, позволяют ли своим оружием сбивать российскую авиацию над территорией России, – WP

Эту задачу нельзя выполнить

Роман Свитан отметил, что Россия разбита на сектора. Полностью перекрыть ее ПВО – невозможно. В свое время Советский Союз не мог прикрыть всю территорию системами ПВО, хотя их производили достаточно много. Защищенными были только направление Москвы и, возможно, Санкт-Петербурга.

Та же картина в России. Они могут как-то перекрыть московское направление. Возможно, перекрыть потребности некоторых военных или серьезных инфраструктурных объектов. И количество неприкрытых российских объектов на порядки превышает то количество, которое прикрыто. Поэтому это задача, которую россияне не могут выполнить,

– объяснил он.

Поэтому как только Украина получит возможность наносить удары по российской территории, у россиян будут огромные направления, которые им не будет чем прикрывать. Для нашего государства очень важна, в частности, авиационная составляющая средств поражения, чтобы бить по военным объектам на территории страны-агрессора.

"Тогда россиянам придется снимать вооружение с линии фронта. Имею в виду ПВО, зенитно-ракетные комплексы, авиацию перебрасывать и, как минимум, вдоль Волги перекрывать направления. Это значит, что уменьшится плотность войск на линии соприкосновения, на оккупированных территориях, до Керчи точно. Для нас это очень хороший ход, если мы получим такую возможность", – добавил военный эксперт.

Что происходит на фронте: последние новости