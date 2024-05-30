29 мая на пресс-конференции в Молдове Блинкен сказал, что Соединенные Штаты "не поощряли и не позволяли удары за пределами Украины, но Украина должна принимать собственные решения относительно лучшего способа эффективной защиты".

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США ответили эскалацией на эскалацию

Энтони Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя, и что, поскольку Россия проводит новую тактику "агрессии" и "эскалации", он "уверен, что мы будем продолжать это делать".

Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины,

– сказал госсекретарь США.

Западное издание сообщает, что официальные лица США ранее выражали беспокойство украинским чиновникам из-за атак Киева на российскую территорию, иногда даже вмешиваясь на этапе планирования. Впрочем, ситуация сейчас изменилась и американская власть дает все больше свободы в использовании своего оружия против России.

Какие именно комплексы ПВО может использовать Украина Блинкен не уточнял, но очевидно, что это ЗРК Patriot. Из всех комплексов, переданных США в Украину только этот способен выполнять подобные задачи.

Какие преимущества MIM-104 Patriot

Это основной зенитный ракетный комплекс Армии США. Основные составляющие ЗРК – это ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительная радарная система, способна отслеживать цели на расстоянии до 180 километров. Дальность перехвата цели варьируется в зависимости от различных факторов и может составлять от 80 до 100 километров. Высота перехвата 24 километра при максимальной скорости цели до 2200 метров в секунду.

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